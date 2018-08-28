02:00
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками

Вести.UA 203 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 28.08 – Порошенко продолжает меняться: ранее он дискутировал с журналистами, потом игнорировал, а теперь собственноручно затыкает рот. Лишить его этой функции смело решил губернатор Савченко. Свобода слова – это когда несмотря на четыре года боевых действий против России, кума вражеского главнокомандующего спокойно получает эфирное время на рейтинговом канале.

Также в выпуске:

Мураев продолжает штамповать странные заявления.

Частные церкви украинских чиновников.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Алексей Савченко Вести.UA
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Вести.UA. Рыжеволосая бестия Украины. Порошенко в ловушке
 4 сентября 2017 , 19:31
Вести.UA. Клубничка для депутатов. Как Кернес учил Кличко "умножать на ноль"
 1 февраля 2016 , 19:03
Вести.UA. Итог — самое интересное за неделю
 31 января 2016 , 00:17
Вести.UA: необычный подарок от украинцев Киселеву и Ющенко-хипстер
 21 октября 2015 , 18:51
Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова
 29 марта , 21:52
Вести UA. Возвращение Нади. Бумеранг жизни Тимошенко
 13 марта , 22:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук