Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
В свежем выпуске "Вести.UA" за 28.08 – Порошенко продолжает меняться: ранее он дискутировал с журналистами, потом игнорировал, а теперь собственноручно затыкает рот. Лишить его этой функции смело решил губернатор Савченко. Свобода слова – это когда несмотря на четыре года боевых действий против России, кума вражеского главнокомандующего спокойно получает эфирное время на рейтинговом канале.
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Частные церкви украинских чиновников.
Источник: 24 канал
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