Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками

В свежем выпуске "Вести.UA" за 28.08 – Порошенко продолжает меняться: ранее он дискутировал с журналистами, потом игнорировал, а теперь собственноручно затыкает рот. Лишить его этой функции смело решил губернатор Савченко. Свобода слова – это когда несмотря на четыре года боевых действий против России, кума вражеского главнокомандующего спокойно получает эфирное время на рейтинговом канале.

Также в выпуске: Мураев продолжает штамповать странные заявления. Частные церкви украинских чиновников.