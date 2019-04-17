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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю

      Вести.UA 324 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 апреля – штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского так хотят победы на президентских выборах, что готовы на радикальный сценарий дебатов от Олега Ляшко. Петр Порошенко в очень неожиданном месте рассказал о дате и месте дебатов с Владимиром Зеленским.

      Также в выпуске:

      Гончаренко и Червоненко, или как выглядит "теорема Эскобара".

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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