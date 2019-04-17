Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 апреля – штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского так хотят победы на президентских выборах, что готовы на радикальный сценарий дебатов от Олега Ляшко. Петр Порошенко в очень неожиданном месте рассказал о дате и месте дебатов с Владимиром Зеленским.

Также в выпуске: Гончаренко и Червоненко, или как выглядит "теорема Эскобара".

Источник: 24 канал