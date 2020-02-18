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      Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова

      Вести.UA Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 17 февраля – накануне годовщины расстрелов на Майдане Янукович обратился к украинскому народу. Он считает, что виноват во всех бедах страны – Порошенко, а еще добавил, что сделает все, чтобы в Украине наступил мир и стабильность. Однако неизвестно, обещание это или угроза. Аваков решил сыграть настоящий вертеп с политиками. Он и может быть чертом в этом сценарии.

      Также в выпуске:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Арсен Аваков Виктор Янукович Вести.UA
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