Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова

В выпуске программы "Вести.UA" за 17 февраля – накануне годовщины расстрелов на Майдане Янукович обратился к украинскому народу. Он считает, что виноват во всех бедах страны – Порошенко, а еще добавил, что сделает все, чтобы в Украине наступил мир и стабильность. Однако неизвестно, обещание это или угроза. Аваков решил сыграть настоящий вертеп с политиками. Он и может быть чертом в этом сценарии.

Также в выпуске: Есть ли между Дубинским и Кернесом родственные связи.