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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
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      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова

      Вєсті.UA

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 лютого – напередодні річниці розстрілів на майдані Янукович звернувся до українського народу. Він вважає, що винний у всіх бідах країни – Порошенко, а ще додав, що буде робити все, щоб в Україні настав мир і стабільність. Однак невідомо, обіцянка це, чи погроза. Аваков вирішив зіграти справжній вертеп з політиками. Він і може бути чортом у цьому сценарії.

      Також у випуску:

      Чи є між Дубінським та Кернесом родинні зв’язки.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Арсен Аваков Віктор Янукович Вєсті.UA
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