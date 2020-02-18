Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова

У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 лютого – напередодні річниці розстрілів на майдані Янукович звернувся до українського народу. Він вважає, що винний у всіх бідах країни – Порошенко, а ще додав, що буде робити все, щоб в Україні настав мир і стабільність. Однак невідомо, обіцянка це, чи погроза. Аваков вирішив зіграти справжній вертеп з політиками. Він і може бути чортом у цьому сценарії.

Також у випуску: Чи є між Дубінським та Кернесом родинні зв’язки.