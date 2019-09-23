Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 сентября – бюджет на 2020 год правительство составило, однако обещания о зарплате учителям так и остались мемом. В кабинете председателя ГБР Трубы нашли прослушку. И теперь, мол, стало известно, откуда у Портнова было столько информации. Ну а главный ГБРушник Украины теперь может легко повторить классическую кинофразу "не виноватая я, он сам пришел".
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Источник: 24 канал
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