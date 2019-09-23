20:45
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел

      Вести.UA 49 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 23 сентября – бюджет на 2020 год правительство составило, однако обещания о зарплате учителям так и остались мемом. В кабинете председателя ГБР Трубы нашли прослушку. И теперь, мол, стало известно, откуда у Портнова было столько информации. Ну а главный ГБРушник Украины теперь может легко повторить классическую кинофразу "не виноватая я, он сам пришел".

      Также в выпуске:

      Хитроумный план Кличко.

      Сладкий сон Беленюка.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      21312
      Теги: Новости Украины Андрей Портнов Роман Труба Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      сегодня , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 55
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 1644
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 1223
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 319
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 615
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук