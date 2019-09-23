Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 23 вересня – бюджет на 2020 рік новий уряд склав, однак обіцянки про зарплату вчителям так і залишилися лише мемом. У кабінеті голови ДБР труби знайшли прослушку. І тепер, мовляв, стало відомо, звідки у Портнова було стільки інформації. Ну а головний ДБРист України тепер може легко повторити класичну кінофразу "нє віноватая я, он сам прішол".
Також у випуску:
Хитромудрий план Кличка.
Солодкий сон Беленюка.
Джерело: 24 канал
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