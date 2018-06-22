Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата

Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкоматаВести.UA 30 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести.UA" за 22.06 – у Порошенко так много памятных визитов за границу, но теперь их не будет, ведь всю жизнь ему придется провести в помещении примерно два на два метра. Перерезание красной ленточки – славная традиция, которая ознаменовывает что-то новое, перспективное, а вот на Донбассе пошли дальше.
Также в выпуске:
Как в Украине процветает коррупция – детали в цифрах.
Козырь Онищенко сыграл против него.
Источник: 24 Канал
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