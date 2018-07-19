Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
В свежем выпуске "Вести.UA" за 19.07 – в предстоящих президентских выборах радует количество разнообразных фриков. Свою кандидатуру на кресло гаранта предложит не то женщина, не то мужчина со звездой на голове. Когда Тимошенко наподписывала с Путиным газовых контрактов и в итоге из-за них загремела за решетку. Однако леди Ю и дальше из кожи лезет, чтобы снова увидеться с Пиней.
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Шокирующая Герман.
Чиновник со взяточничеством в крови.
Источник: 24 канал
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