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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко

Вести.UA 118 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 19.07 – в предстоящих президентских выборах радует количество разнообразных фриков. Свою кандидатуру на кресло гаранта предложит не то женщина, не то мужчина со звездой на голове. Когда Тимошенко наподписывала с Путиным газовых контрактов и в итоге из-за них загремела за решетку. Однако леди Ю и дальше из кожи лезет, чтобы снова увидеться с Пиней.

Также в выпуске:

Шокирующая Герман.

Чиновник со взяточничеством в крови.

Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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