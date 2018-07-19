Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 19.07 – у майбутніх президентських виборах тішить кількість різноманітних фріків. Свою кандидатуру на крісло гаранта запропонує не то жінка, не то чоловік із зіркої на голові. Колись Тимошенко напідписувала з Путіним газових контрактів і в підсумку через них загриміла за ґрати. Проте леді Ю і далі зі шкіри пнеться, щоби знову побачитись з Пинею .

Також у випуску: Шокуюча Герман. Чиновник з хабарництвом у крові.