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Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко

Вєсті.UA 291 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 19.07 – у майбутніх президентських виборах тішить кількість різноманітних фріків. Свою кандидатуру на крісло гаранта запропонує не то жінка, не то чоловік із зіркої на голові. Колись Тимошенко напідписувала з Путіним газових контрактів і в підсумку через них загриміла за ґрати. Проте леді Ю і далі зі шкіри пнеться, щоби знову побачитись з Пинею .

Також у випуску:

Шокуюча Герман.

Чиновник з хабарництвом у крові.

Теги: Новини України Вєсті.UA Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
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