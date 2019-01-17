Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 17 января - бывший главный налоговик и главный больной в Украине Роман Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты. Депутат "БПП" Алексей Гончаренко надел костюм Чарли Чаплина из-за того, что Зеленский выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины.

Также в выпуске: Олег Ляшко полюбил еще и растения.