Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 17 січня – колишній головний податківець і головний хворий України Роман Насіров подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти. Депутат "БПП" Олексій Гончаренко одягнув костюм Чарлі Чапліна через те, що Зеленський висунув свою кандидатуру в президенти України.

Також у випуску: Олег Ляшко полюбив ще й рослини.