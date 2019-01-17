Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 17 січня – колишній головний податківець і головний хворий України Роман Насіров подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти. Депутат "БПП" Олексій Гончаренко одягнув костюм Чарлі Чапліна через те, що Зеленський висунув свою кандидатуру в президенти України.
Також у випуску:
Олег Ляшко полюбив ще й рослини.
Джерело: 24 Канал
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