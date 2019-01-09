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      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова

      Вести.UA 186 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 9 января – у Владимира Зеленского остро встал вопрос политической программы. Если выдвижения в кандидаты ждали несколько месяцев, то объявления обещаний можно вообще не дождаться. Вероятно, что Арсен Аваков владелец шикарной 26-ти комнатной виллы на побережье Средиземного моря. Но, если одним отдыхать полезно, то Авакову наоборот.

      Также в выпуске:

      Кандидат в президенты по имени Петр.

      Зачем московскому попу купол.

      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Арсен Аваков Вести.UA
      Источник: 24 канал
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