Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 9 января – у Владимира Зеленского остро встал вопрос политической программы. Если выдвижения в кандидаты ждали несколько месяцев, то объявления обещаний можно вообще не дождаться. Вероятно, что Арсен Аваков владелец шикарной 26-ти комнатной виллы на побережье Средиземного моря. Но, если одним отдыхать полезно, то Авакову наоборот.

Также в выпуске: Кандидат в президенты по имени Петр. Зачем московскому попу купол.