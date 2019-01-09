Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 9 января – у Владимира Зеленского остро встал вопрос политической программы. Если выдвижения в кандидаты ждали несколько месяцев, то объявления обещаний можно вообще не дождаться. Вероятно, что Арсен Аваков владелец шикарной 26-ти комнатной виллы на побережье Средиземного моря. Но, если одним отдыхать полезно, то Авакову наоборот.
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Кандидат в президенты по имени Петр.
Зачем московскому попу купол.
Источник: 24 канал
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