Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 9 січня – у Володимира Зеленського гостро повстало питання політичної програми. Якщо висунення в кандидати чекали кілька місяців, то оголошення обіцянок можна взагалі не дочекатися. Ймовірно, що Арсен Аваков власник шикарної 26-ти кімнатної вілли на узбережжі Середземного моря. Але, якщо одним відпочивати корисно, то Авакову навпаки.
Також у випуску:
Кандидати в президенти на ім'я Петро.
Навіщо московському попу купол.
Джерело: 24 канал
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