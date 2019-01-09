Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 9 січня – у Володимира Зеленського гостро повстало питання політичної програми. Якщо висунення в кандидати чекали кілька місяців, то оголошення обіцянок можна взагалі не дочекатися. Ймовірно, що Арсен Аваков власник шикарної 26-ти кімнатної вілли на узбережжі Середземного моря. Але, якщо одним відпочивати корисно, то Авакову навпаки.

Також у випуску: Кандидати в президенти на ім'я Петро. Навіщо московському попу купол.