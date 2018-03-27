Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27.03 – нардеп Владимир Парасюк о булаве еще вроде не думает, а вот сотником, по его словам, уже был. Теперь себе новую промежуточную должность нашел. В оккупированном Крыму в Международный день борьбы за права женщин провели конкурс красоты. Однако осторожно, это зрелище не для слабонервных.

Также в выпуске: У кого живет Антон Геращенко. Кто из нардепов так называемый оружейный барон.