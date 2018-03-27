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Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных

Вести.UA 81 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27.03 – нардеп Владимир Парасюк о булаве еще вроде не думает, а вот сотником, по его словам, уже был. Теперь себе новую промежуточную должность нашел. В оккупированном Крыму в Международный день борьбы за права женщин провели конкурс красоты. Однако осторожно, это зрелище не для слабонервных.

Также в выпуске:

У кого живет Антон Геращенко.

Кто из нардепов так называемый оружейный барон.

Теги: Новости политики Верховная Рада Оружие Антон Геращенко Вести.UA Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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