Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 27.03 – нардеп Владимир Парасюк о булаве еще вроде не думает, а вот сотником, по его словам, уже был. Теперь себе новую промежуточную должность нашел. В оккупированном Крыму в Международный день борьбы за права женщин провели конкурс красоты. Однако осторожно, это зрелище не для слабонервных.
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Источник: 24 Канал
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