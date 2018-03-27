Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27.03 – нардеп Володимир Парасюк про булаву ще ніби не думає, а от сотником, за його словами, вже був. Тепер собі нову, проміжну посаду знайшов. В окупованому Криму у Міжнародний день боротьби за права жінок провели конкурс краси. Проте обережно, це видовище не для людей зі слабкими нервами.

Також у випуску: У кого живе Антон Геращенко. Хто ж із нардепів так званий збройний барон.