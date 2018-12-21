Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 21.12 – пока народные избранники принимали законопроект о переименовании церквей с центрами в России, нечисть повалила отовсюду и собралась под Верховной Радой. Юрий Береза решил стать святым Николаем для украинцев и отлупил в Верховной Раде Нестора Шуфрича.

Также в выпуске: Видят ли украинцы в стране политического лидера.