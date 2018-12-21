Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 21.12 – поки народні обранці приймали законопроект про перейменування церков із центрами в Росії, нечесть повалила з усіх-усюди й зібралася під Верховнлю Радю. Юрій Береза вирішив стати святим Миколаєм для українців і відшмагав у Верховній Раді Нестора Шуфрича.
Також у випуску:
Чи бачать українці в країні політичного лідера.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі