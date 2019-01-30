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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко

      Вести.UA 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30 января – Виктор Медведчук не боится на всю страну озвучивать идеи, которые проукраинскими назвать крайне сложно. Не секрет, что Ирина Луценко любит дорого и красиво одеваться. Неизвестно совмещает ли она депутатскую деятельность с модельерской, но похоже новой профессией таки придется овладевать.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко и его форум "От Крут до Брюсселя".

      Ленинопад в Украине.

      Теги: Ирина Луценко Виктор Медведчук Вести.UA
      Источник: 24 канал
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