Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30 января – Виктор Медведчук не боится на всю страну озвучивать идеи, которые проукраинскими назвать крайне сложно. Не секрет, что Ирина Луценко любит дорого и красиво одеваться. Неизвестно совмещает ли она депутатскую деятельность с модельерской, но похоже новой профессией таки придется овладевать.

Также в выпуске: Петр Порошенко и его форум "От Крут до Брюсселя". Ленинопад в Украине.