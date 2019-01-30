Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 30 січня – Віктор Медведчук не боїться на всю країну озвучувати ідеї, які проукраїнськими назвати вкрай складно. Не секрет, що Ірина Луценко любить дорого і гарно вдягатися. Невідомо чи поєднує вона депутатську діяльність з модельєрською, але схоже нову професію таки доведеться опановувати.

Також у випуску: Петро Порошенко та його форум "Від Крут до Брюсселя". Ленінопад в Україні.