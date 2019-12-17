Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 17 декабря – на успешную и стремительную карьеру влияют много вещей. Стартовый капитал, исключительные умственные способности, даже судьба. Только в Украине бывает все по-другому. Например, может понадобиться судимость и справка от психиатра. Неразумная инсценировка нападения на депутата Ананченко может сыграть злую шутку со "слугами народа".
Также в выпуске:
Певучая и мелодичная работа Гоструда.
Депутаты вцепились в иммунитеты.
Смотрите видео программы "Вести.UA" за 17 декабря 2019:
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