Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"

В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 17 декабря – на успешную и стремительную карьеру влияют много вещей. Стартовый капитал, исключительные умственные способности, даже судьба. Только в Украине бывает все по-другому. Например, может понадобиться судимость и справка от психиатра. Неразумная инсценировка нападения на депутата Ананченко может сыграть злую шутку со "слугами народа".

Также в выпуске: Певучая и мелодичная работа Гоструда. Депутаты вцепились в иммунитеты. Смотрите видео программы "Вести.UA" за 17 декабря 2019: