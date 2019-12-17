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      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"

      83 Читати новину українською
      Вести UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA"за 17 декабря – на успешную и стремительную карьеру влияют много вещей. Стартовый капитал, исключительные умственные способности, даже судьба. Только в Украине бывает все по-другому. Например, может понадобиться судимость и справка от психиатра. Неразумная инсценировка нападения на депутата Ананченко может сыграть злую шутку со "слугами народа".

      Также в выпуске:

      Певучая и мелодичная работа Гоструда.

      Депутаты вцепились в иммунитеты.

      Смотрите видео программы "Вести.UA" за 17 декабря 2019:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Слуга народа Илья Кива
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