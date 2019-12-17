Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 17 грудня – на успішну та стрімку кар'єру впливають багато речей. Стартовий капітал, виняткові розумові здібності, навіть доля. Тільки в Україні буває все по-іншому. Наприклад, може знадобитись судимість і довідка від психіатра. Недолуге інсценування нападу на депутата Ананченка може зіграти злий жарт зі "слугами народу".

Також у випуску: Співоча та мелодійна робота Держпраці. Депутати вчепилися за імунітети. Дивіться відео програми "Вєсті.UA" за 17 грудня 2019: