20:32
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести.UA
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо

      Вести.UA 79 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 ноября – депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива разгуливал в кулуарах Верховной Рады в маске Джокера. "Батькивщина" Юлии Тимошенко протестовала под куполом парламента и требовала отложить вопрос рынка земли.

      Также в выпуске:

      Как можно поделить активы самых богатых украинцев.

      Василий Нимченко борется с кнопкодавством.

      blog_ava
      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
      сегодня
      4938
      Теги: Юлия Тимошенко - новости Илья Кива Вести.UA
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Испанская неопределенность и рост ультраправых
      сегодня , 20:30 Испанская неопределенность и рост ультраправых
      Іван Яковина 1
      Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      сегодня , 20:01 Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      Інна Жолобович 94
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сегодня , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 1703
      Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      сегодня , 16:31 Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      Борис Немировський 236
      Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      сегодня , 16:00 Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      Ірина Юрковська 58
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук