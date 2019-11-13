Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 13 ноября – депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива разгуливал в кулуарах Верховной Рады в маске Джокера. "Батькивщина" Юлии Тимошенко протестовала под куполом парламента и требовала отложить вопрос рынка земли.
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