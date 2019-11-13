Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 листопада – депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива розгулював у кулуарах Верховної Ради в масці Джокера. "Батьківщина" Юлії Тимошенко протестувала під куполом парламенту і вимагала відкласти питання ринку землі.
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