Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 листопада – депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива розгулював у кулуарах Верховної Ради в масці Джокера. "Батьківщина" Юлії Тимошенко протестувала під куполом парламенту і вимагала відкласти питання ринку землі.

Також у випуску: Як можна поділити активи найбагатших українців. Василь Німченко бореться з кнопкодавством.