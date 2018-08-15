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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского

Вести.UA 23 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 15.08 – Андрей Парубий решил оградить Верховную Раду. Поэтому стоит привыкать к зарешеченным окнам, колючей проволоки по периметру и защищенным сетками памятникам, потому что все это скоро станет реалиями украинского парламента. Рецепт прекращения войны в Украине нашел никто иной, как доктор Комаровский.

Также в выпуске:

В Украине продолжают торжественно открывать туалеты.

 

 

Теги: Вести.UA Верховная Рада Андрей Парубий
Источник: 24 канал
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