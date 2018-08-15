Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 15.08 – Андрій Парубій вирішив відгородити Верховну Раду. Тому варто звикати до заґратованих вікон, колючого дроту по периметру та захищених сітками пам'ятників, бо все це скоро стане реаліями українського парламенту. Рецепт припинення війни в Україні знайшов ніхто інший, як доктор Комаровський.
Також у випуску:
В Україні продовжують урочисто відкривати вбиральні.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі