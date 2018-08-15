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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського

Вєсті.UA 47 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 15.08 – Андрій Парубій вирішив відгородити Верховну Раду. Тому варто звикати до заґратованих вікон, колючого дроту по периметру та захищених сітками пам'ятників, бо все це скоро стане реаліями українського парламенту. Рецепт припинення війни в Україні знайшов ніхто інший, як доктор Комаровський.

Також у випуску:

В Україні продовжують урочисто відкривати вбиральні.

 

 

Теги: Вєсті.UA Андрій Парубій Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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