Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
В свежем выпуске "Вести.UA" за 08.08 – зерновые – это товар, за который страна получает миллиарды долларов. Однако все может пойти под укос, так как комбайны оккупируют политики. Почти четверть украинцев не определились за кого голосовать на выборах президента. И "кое-кто" уже начала и предложила революционное наказание для коррупционеров.
Также в выпуске:
Объем контрабанды в Украине – детали в цифрах.
Подарки Захарченко.
Источник: 24 канал
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