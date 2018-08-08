Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 08.08 – зерновые – это товар, за который страна получает миллиарды долларов. Однако все может пойти под укос, так как комбайны оккупируют политики. Почти четверть украинцев не определились за кого голосовать на выборах президента. И "кое-кто" уже начала и предложила революционное наказание для коррупционеров.

Также в выпуске: Объем контрабанды в Украине – детали в цифрах. Подарки Захарченко.