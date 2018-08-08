Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 08.08 – зернові – це товар, за який країна отримує мільярди доларів. Однак все може піти під шкереберть, адже комбайни окуповують політики. Майже чверть українців не визначились за кого голосувати на виборах президента. І "дехто" вже почала і запропонувала революційне покарання для корупціонерів.
Також у випуску:
Обсяг контрабанди в Україні – деталі у цифрах.
Подарунки Захарченка.
Джерело: 24 канал
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