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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко

Вєсті.UA 108 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 08.08 – зернові – це товар, за який країна отримує мільярди доларів. Однак все може піти під шкереберть, адже комбайни окуповують політики. Майже чверть українців не визначились за кого голосувати на виборах президента. І "дехто" вже почала і запропонувала революційне покарання для корупціонерів.

Також у випуску:

Обсяг контрабанди в Україні – деталі у цифрах.

Подарунки Захарченка.

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Юлія Тимошенко Віталій Захарченко контрабанда
Джерело: 24 канал
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