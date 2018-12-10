Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 10.12 – Олег Ляшко – спортсмен на все руки и ноги, а недавно стал еще и радикальным экспертом по боксу. Теперь он может давать свою оценку не только парламентским дракам, но и профессиональным боксерам. Надежда Савченко, безусловно, вошла в историю, а очередную голодовку экс-нардепа обсуждают во всем мире. Однако есть ли в ней смысл – не знает даже она.
Также в выпуске:
Печальная статистика: в Украине богатые стали богаче, бедные – беднее.
Фирменный вандализм и фейки в исполнении России.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии