Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 10.12 – Олег Ляшко – спортсмен на все руки и ноги, а недавно стал еще и радикальным экспертом по боксу. Теперь он может давать свою оценку не только парламентским дракам, но и профессиональным боксерам. Надежда Савченко, безусловно, вошла в историю, а очередную голодовку экс-нардепа обсуждают во всем мире. Однако есть ли в ней смысл – не знает даже она.

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