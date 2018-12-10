Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 10.12 – Олег Ляшко – спортсмен на всі руки і ноги, а нещодавно став ще й радикальним експертом з боксу. Тепер він може давати свою оцінку не лише парламентським бійкам, але й професійним боксерам. Надія Савченко, безумовно, увійшла до історії, а чергове голодування екс-нардепки обговорюють у всьому світі. Проте чи є в ньому сенс – не знає навіть вона.

Також у випуску: Сумна статистика: в Україні багатші стали багатшими, бідні – біднішими. Фірмовий вандалізм та фейки у виконанні Росії.