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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова

Вести.UA 53 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 30.05 – политики, которые играют языковыми вопросами часто заканчивают не очень хорошо, но ошибки предшественников редко кого-то учат, даже таких аксакалов украинской политики, как Добкина. В прошлом году за Насирова внесли рекордный залог – 100 миллионов гривен, теперь депутат наметился поставить абсолютный рекорд у осужденных экс-чиновников.

Также в выпуске:

На что Укрзализныця будет тратить средства – детали в цифрах.

Хайперлуп от Омеляна.

Теги: Владимир Омелян Роман Насиров Михаил Добкин Вести.UA
Источник: 24 Канал
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