Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
В свежем выпуске "Вести.UA" за 30.05 – политики, которые играют языковыми вопросами часто заканчивают не очень хорошо, но ошибки предшественников редко кого-то учат, даже таких аксакалов украинской политики, как Добкина. В прошлом году за Насирова внесли рекордный залог – 100 миллионов гривен, теперь депутат наметился поставить абсолютный рекорд у осужденных экс-чиновников.
Также в выпуске:
На что Укрзализныця будет тратить средства – детали в цифрах.
Хайперлуп от Омеляна.
Источник: 24 Канал
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