Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова

В свежем выпуске "Вести.UA" за 30.05 – политики, которые играют языковыми вопросами часто заканчивают не очень хорошо, но ошибки предшественников редко кого-то учат, даже таких аксакалов украинской политики, как Добкина. В прошлом году за Насирова внесли рекордный залог – 100 миллионов гривен, теперь депутат наметился поставить абсолютный рекорд у осужденных экс-чиновников.

Также в выпуске: На что Укрзализныця будет тратить средства – детали в цифрах. Хайперлуп от Омеляна.