Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 30.05 – політики, які граються мовними питаннями часто закінчують не дуже добре, але помилки попередників рідко когось вчать, навіть таких аксакалів української політики, як Добкіна. Минулого року за Насірова внесли рекордну заставу – 100 мільйонів гривень, тепер депутат намітився поставити абсолютний рекорд у засуджені екс-посадовців.
Також у випуску:
На що Укрзалізниця витрачатиме кошти – деталі у цифрах.
Хайперлуп від Омеляна.
Джерело: 24 Канал
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