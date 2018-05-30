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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова

Вєсті.UA 57 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 30.05 – політики, які граються мовними питаннями часто закінчують не дуже добре, але помилки попередників рідко когось вчать, навіть таких аксакалів української політики, як Добкіна. Минулого року за Насірова внесли рекордну заставу – 100 мільйонів гривень, тепер депутат намітився поставити абсолютний рекорд у засуджені екс-посадовців.

Також у випуску:

На що Укрзалізниця витрачатиме кошти – деталі у цифрах.

Хайперлуп від Омеляна.

Теги: Вєсті.UA Михайло Добкін Роман Насіров Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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