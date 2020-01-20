Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
В выпуске программы "Вести.UA" за 20 января – Тимошенко обратилась к украинцам на Крещение. Она заверила, что ни Иоанн Креститель, ни сам Иисус в прорубь отродясь не прыгали и даже льда не видели. По словам депутата, надо искать веру в себе, в своем сердце, а не в ледяной воде. Кива попросил девушек присылать ему их голые фото во вне рабочее время.
Также в выпуске:
ГБР осуществило инновационный метод в отношении Порошенко.
Смотрите программу "Вести.UA" за 20 января 2020:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии