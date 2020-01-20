Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви

У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 січня – Тимошенко звернулася до українців на Водохрещу. Вона запевнила, що ні Іоанн Хреститель, ні сам Ісус в ополонку зроду не стрибали і навіть льоду не бачили. За словами депутатки, треба шукати віри в собі, в своєму серці, а не в крижаній воді. Кива попросив дівчата присилати йому їх голі фото у поза робочий час.

Також у випуску: ДБР здійснили інноваційний метод щодо Порошенка.