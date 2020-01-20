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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви

      Вєсті.UA 29 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 січня – Тимошенко звернулася до українців на Водохрещу. Вона запевнила, що ні Іоанн Хреститель, ні сам Ісус в ополонку зроду не стрибали і навіть льоду не бачили. За словами депутатки, треба шукати віри в собі, в своєму серці, а не в крижаній воді. Кива попросив дівчата присилати йому їх голі фото у поза робочий час.

      Також у випуску:

      ДБР здійснили інноваційний метод щодо Порошенка.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Юлія Тимошенко - новини Ілля Кива
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