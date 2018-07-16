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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты

Вести.UA 95 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 16.07 – украинские СМИ зафиксировали Юлию Тимошенко в одном из отелей Варшавы, а перед этим из него же вышел миллиардер Игорь Коломойский. Более трех лет назад в Украине официально запретили Коммунистическую партию, но нелегальный статус не мешает красным постоянно напоминать о себе украинцам.

Также в выпуске:

Главный радикал Олег Ляшко стал металлистом.

Новые угрозы Савченко.

Теги: КПУ Игорь Коломойский Юлия Тимошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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