Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты

В свежем выпуске "Вести.UA" за 16.07 – украинские СМИ зафиксировали Юлию Тимошенко в одном из отелей Варшавы, а перед этим из него же вышел миллиардер Игорь Коломойский. Более трех лет назад в Украине официально запретили Коммунистическую партию, но нелегальный статус не мешает красным постоянно напоминать о себе украинцам.

Также в выпуске: Главный радикал Олег Ляшко стал металлистом. Новые угрозы Савченко.