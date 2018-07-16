Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
В свежем выпуске "Вести.UA" за 16.07 – украинские СМИ зафиксировали Юлию Тимошенко в одном из отелей Варшавы, а перед этим из него же вышел миллиардер Игорь Коломойский. Более трех лет назад в Украине официально запретили Коммунистическую партию, но нелегальный статус не мешает красным постоянно напоминать о себе украинцам.
Также в выпуске:
Главный радикал Олег Ляшко стал металлистом.
Новые угрозы Савченко.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии