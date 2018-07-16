Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 16.07 – українські ЗМІ зафіксували Юлію Тимошенко в одному з готелів Варшави, а перед цим з нього ж вийшов мільярдер Ігор Коломойський. Більше трьох років тому в Україні офіційно заборонили Комуністичну партію, але нелегальний статус не заважає червоним постійно нагадувати про себе українцям.

Також у випуску: Головний радикал Олег Ляшко став металістом. Нові погрози Савченко.