21:53
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, сьогодні
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA

Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи

Вєсті.UA 276 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 16.07 – українські ЗМІ зафіксували Юлію Тимошенко в одному з готелів Варшави, а перед цим з нього ж вийшов мільярдер Ігор Коломойський. Більше трьох років тому в Україні офіційно заборонили Комуністичну партію, але нелегальний статус не заважає червоним постійно нагадувати про себе українцям.

Також у випуску: 

Головний радикал Олег Ляшко став металістом.

Нові погрози Савченко.

Теги: Вєсті.UA Юлія Тимошенко Ігор Коломойський КПУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 21:33 Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
349
Дістануть із-під землі, або Як Paypal "вибиває" гроші з покійників
сьогодні, 21:00 Дістануть із-під землі, або Як Paypal "вибиває" гроші з покійників
Борис Немировський 443
Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
сьогодні, 20:01 Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка
1650
Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста
сьогодні, 19:01 Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста
Євгенія Мазур 1589
Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
сьогодні, 18:01 Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
Іван Вербицький 1606
Вакарчук назвав найкращий виступ Євробачення 2018
13 травня , 04:30
Правозахисник розповів, ким був убитий у Львові ром
 25 червня , 04:21
"Слава Україні" на ЧС-2018 у Росії: хорват Віда записав ще одне відео, де згадує Київ
 9 липня , 23:34
Вихідні в червні 2018: скільки будуть відпочивати українці на День Конституції
 25 червня , 08:22
Вєсті.UA. Таємний план Надії Савченко. Небезпечний "голос Донбасу"
 23 лютого , 22:57
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
 31 березня , 19:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук