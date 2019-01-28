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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова

      Вести.UA 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28 января – Береза оскорбил Скабееву. Шлюхой назвал. Теперь ей активно ищут суте... Защитника. Варианты есть – Валуев, Кадыров и даже сенатор из Рязани. Именно он вызвал Березу на дуэль. Протесты в Венесуэле вызвали волну аналитики от диванных экспертов и Николая Азарова. Он охотно спасает не только страны Америки, а и Украину – языком из-за поребрика.

      Также в выпуске:

      От народной любимицы до подозреваемой в терроризме: Надежда Савченко идет в президенты.

      Кличко и децентрализация: трудности перевода.

      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Борислав Береза Новости России Николай Азаров Вести.UA
      Источник: 24 канал
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