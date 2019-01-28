Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 28 января – Береза оскорбил Скабееву. Шлюхой назвал. Теперь ей активно ищут суте... Защитника. Варианты есть – Валуев, Кадыров и даже сенатор из Рязани. Именно он вызвал Березу на дуэль. Протесты в Венесуэле вызвали волну аналитики от диванных экспертов и Николая Азарова. Он охотно спасает не только страны Америки, а и Украину – языком из-за поребрика.

Также в выпуске: От народной любимицы до подозреваемой в терроризме: Надежда Савченко идет в президенты. Кличко и децентрализация: трудности перевода.