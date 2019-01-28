Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28 січня – Береза образив Скабєєву. Шльондрою назвав. Тепер їй активно шукають суте... Захисника. Варіанти є – Валуєв, Кадиров і навіть сенатор із Рязані. Саме він викликав Березу на дуель. Протести у Венесуелі викликали хвилю аналітики від диванних експертів і – Миколи Азарова. Він залюбки рятує не лише країни Америки, а й Україну – язиком з-за поребрика.
Також у випуску:
Від народної улюблениці до підозрюваної у тероризмі: Надія Савченко йде в президенти.
Кличко і децентралізація: труднощі перекладу.
Джерело: 24 канал
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