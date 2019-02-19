Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 19 февраля – по просьбе Борислава Розенблатта его дело передали в Печерский суд Киева. Осталось выяснить, что этому поспособствовало: янтарные боги или магия вне Хогвартса. Жизнь Олега Ляшко полное приятных неожиданностей и сюрпризов. Везет ему во многом – кроме контактных видов спорта и судебных исков.

Также в выпуске: Немецкие методы "Укравтодора".