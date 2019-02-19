Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 19 лютого – на прохання Борислава Розенблата його справу передали у Печерський суд Києва. Залишилося з'ясувати, що цьому посприяло: бурштинові боги чи магія поза Гоґвортсом. Життя Олега Ляшка повне приємних несподіванок і сюрпризів. Щастить йому майже у всьому – окрім контактних видів спорту та судових позовів.

Також у випуску: Німецькі методи "Укравтодору".