Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 19 лютого – на прохання Борислава Розенблата його справу передали у Печерський суд Києва. Залишилося з'ясувати, що цьому посприяло: бурштинові боги чи магія поза Гоґвортсом. Життя Олега Ляшка повне приємних несподіванок і сюрпризів. Щастить йому майже у всьому – окрім контактних видів спорту та судових позовів.
Також у випуску:
Німецькі методи "Укравтодору".
Джерело: 24 канал
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