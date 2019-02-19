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      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить

      Вєсті.UA 38 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 19 лютого – на прохання Борислава Розенблата його справу передали у Печерський суд Києва. Залишилося з'ясувати, що цьому посприяло: бурштинові боги чи магія поза Гоґвортсом. Життя Олега Ляшка повне приємних несподіванок і сюрпризів. Щастить йому майже у всьому – окрім контактних видів спорту та судових позовів.

      Також у випуску: 

      Німецькі методи "Укравтодору".

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Борислав Розенблат
      Джерело: 24 канал
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