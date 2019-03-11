Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 марта – накануне выборов в Украине все больше активизируются ставленники Кремля. И хотя они надеются, что ВР откроет им путь в высокую политику, на самом деле – для Путина это лишь отработанный материал. Мэру Одессы объявили очередное подозрение. На этот раз за то, что не задекларировал имущество своей жены. При этом он подчеркнул, что "просто забыл".

Также в выпуске: Полиграф на службе закона.