Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 марта – накануне выборов в Украине все больше активизируются ставленники Кремля. И хотя они надеются, что ВР откроет им путь в высокую политику, на самом деле – для Путина это лишь отработанный материал. Мэру Одессы объявили очередное подозрение. На этот раз за то, что не задекларировал имущество своей жены. При этом он подчеркнул, что "просто забыл".
Также в выпуске:
Полиграф на службе закона.
Источник: 24 канал
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