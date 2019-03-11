Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 11 березня – напередодні виборів в Україні все більше активізуються ставленики Кремля. І хоча вони сподіваються, що ВВ відкриє їм шлях у високу політику, насправді – для Путіна це лише відпрацьований матеріал. Меру Одеси оголосили чергову підозру. На цей раз через те, що не задекларував майно своєї дружини. При цьому він наголосив, що "просто забув".

Також у випуску: Поліграф на службі закону.