Вести.UA: Самый большой страх украинца. Облом для Саакашвили
В выпуске программы "Вести.UA" за 30 апреля – в списке партии "Слуга народа" есть кум Медведчука. Некоторые могут представить себе страшную картину – Путин в парламенте. Однако на самом деле это лишь Андрей Холодов. Саакашвили хвастался, что для него честь – получить приглашение на должность в украинском парламенте от Зеленского. Однако впоследствии его уже ждал облом.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Тищенко приходить на засідання парламенту, щоб показати справжній фільм.
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