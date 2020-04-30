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      Вести.UA: Самый большой страх украинца. Облом для Саакашвили

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 30 апреля – в списке партии "Слуга народа" есть кум Медведчука. Некоторые могут представить себе страшную картину – Путин в парламенте. Однако на самом деле это лишь Андрей Холодов. Саакашвили хвастался, что для него честь – получить приглашение на должность в украинском парламенте от Зеленского. Однако впоследствии его уже ждал облом.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      Тищенко приходить на засідання парламенту, щоб показати справжній фільм.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Михаил Саакашвили Владимир Путин Вести.UA Новости политики
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