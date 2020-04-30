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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Вєсті.UA: Найбільший страх українця. Облом для Саакашвілі

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 квітня – у списку партії "Слуга народу" є кум Медведчука. Дехто може уявити собі страшну картину – Путін у парламенті. Однак насправді це лише Андрій Холодов. Саакашвілі вихвалявся, що для нього честь – отримати запрошення на посаду в українському парламенті від Зеленського. Однак згодом його вже чекав облом.

      Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

      Тищенко приходить на засідання парламенту, щоб показати справжній фільм.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Міхеїл Саакашвілі Володимир Путін Вєсті.UA Новини політики
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