Вєсті.UA: Найбільший страх українця. Облом для Саакашвілі

У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 квітня – у списку партії "Слуга народу" є кум Медведчука. Дехто може уявити собі страшну картину – Путін у парламенті. Однак насправді це лише Андрій Холодов. Саакашвілі вихвалявся, що для нього честь – отримати запрошення на посаду в українському парламенті від Зеленського. Однак згодом його вже чекав облом.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Тищенко приходить на засідання парламенту, щоб показати справжній фільм.