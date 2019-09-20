Вести.UA: Савченко метит в ОПЗЖ к Медведчуку? Попка-дурак Тищенко
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 сентября – Надя Савченко наконец где-то вписалась – теперь она появилась на телеканале ZIK. Говорит, что пришла не за деньги. Работает на Медведчука бесплатно? Сплошное извращение. Тищенко из "Слуги народ" повторил традицию своих коллег по партии и нахамил журналистке.
Также в выпуске:
АнтиШерлок Кива.
Эльфы "Слуги народа".
Источник: 24 канал
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