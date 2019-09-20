Вести.UA: Савченко метит в ОПЗЖ к Медведчуку? Попка-дурак Тищенко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 сентября – Надя Савченко наконец где-то вписалась – теперь она появилась на телеканале ZIK. Говорит, что пришла не за деньги. Работает на Медведчука бесплатно? Сплошное извращение. Тищенко из "Слуги народ" повторил традицию своих коллег по партии и нахамил журналистке.

Также в выпуске: АнтиШерлок Кива. Эльфы "Слуги народа".

Источник: 24 канал