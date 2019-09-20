Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 вересня – Надя Савченко нарешті десь вписалася – тепер вона з'явилася на телеканалі ZIK. Каже, що прийшла не за гроші. Працює не Медведчука безкоштовно? Суцільне збочення. Тищенко зі "Слуги народ" повторив традицію своїх колег по партії та нахамив журналістці.

Також у випуску: АнтиШерлок Кива. Ельфи "Слуги народу".

Джерело: 24 канал