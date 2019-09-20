20:09
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко

      Вєсті.UA 208 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 вересня – Надя Савченко нарешті десь вписалася – тепер вона з'явилася на телеканалі ZIK. Каже, що прийшла не за гроші. Працює не Медведчука безкоштовно? Суцільне збочення. Тищенко зі "Слуги народ" повторив традицію своїх колег по партії та нахамив журналістці.

      Також у випуску:

      АнтиШерлок Кива.

      Ельфи "Слуги народу".

      blog_ava
      Бабине літо 2019: коли воно прийде та скільки часу буде тривати
      сьогодні
      4950
      Теги: Новини України Слуга народу Вєсті.UA Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      сьогодні , 20:05 Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      Ірина Поліщук 18
      Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      сьогодні , 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      Анастасія Кушпіт 290
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      сьогодні , 17:30 Ігри Нескорених: все, що треба знати про потужні змагання ветеранів
      Леонід Остальцев 97
      Що робити, аби ваш ветеран не став новим "мінером": поради психологів
      сьогодні , 17:30 Що робити, аби ваш ветеран не став новим "мінером": поради психологів
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук