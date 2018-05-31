Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
В свежем выпуске "Вести.UA" за 31.05 – после чуда воскрешения, что произошло в Киеве при содействии СБУ, украинское православие точно признают каноническим. Кто бы мог обвинить премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он много обещает и рассказывает украинцам сказки. Что-что, а успокоить людей он умеет. Причем тренируется на детях.
Также в выпуске:
Саакашвили завершил карьеру спортсмена.
Страшно смешной Евгений Мураев.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии