Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана

В свежем выпуске "Вести.UA" за 31.05 – после чуда воскрешения, что произошло в Киеве при содействии СБУ, украинское православие точно признают каноническим. Кто бы мог обвинить премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он много обещает и рассказывает украинцам сказки. Что-что, а успокоить людей он умеет. Причем тренируется на детях.

Также в выпуске: Саакашвили завершил карьеру спортсмена. Страшно смешной Евгений Мураев.