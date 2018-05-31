Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 31.05 – після дива воскресіння, що сталося у Києві за сприяння СБУ, українське православ'я точно визнають канонічним. Хтось би міг звинуватити прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в тому, що він забагато обіцяє і розповідає українцям казки. Що-що, а заспокоїти людей він уміє. Причому тренується на дітях.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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