Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 февраля – сестры Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", которые не позволяют себе публично признать аннексию Крыма, могут представить Украину на Евровидении. Владимир Гройсман завел Twitter и заявил, что хочет снизить рост реальных доходов украинцев. Скандальное сообщение сразу удалили, однако убережет ли это премьер-министра от его других оговорок.
Также в выпуске:
Поездатое решение Ляшко.
Бандеровские методы Кошулинского.
Источник: 24 канал
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