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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана

      Вести.UA 125 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 февраля – сестры Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", которые не позволяют себе публично признать аннексию Крыма, могут представить Украину на Евровидении. Владимир Гройсман завел Twitter и заявил, что хочет снизить рост реальных доходов украинцев. Скандальное сообщение сразу удалили, однако убережет ли это премьер-министра от его других оговорок.

      Также в выпуске:

      Поездатое решение Ляшко.

      Бандеровские методы Кошулинского.

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      Теги: Новости Украины Сестры Анна Мария Опанасюк Вести.UA Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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