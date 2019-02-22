Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22 февраля – сестры Опанасюк из дуэта "Анна-Мария", которые не позволяют себе публично признать аннексию Крыма, могут представить Украину на Евровидении. Владимир Гройсман завел Twitter и заявил, что хочет снизить рост реальных доходов украинцев. Скандальное сообщение сразу удалили, однако убережет ли это премьер-министра от его других оговорок.

Также в выпуске: Поездатое решение Ляшко. Бандеровские методы Кошулинского.