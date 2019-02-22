Вєсті.UA: Сестри Анна Марія Опанасюк чи адепти "руского міра". Скандальні обмовки Гройсмана
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 22 лютого – сестри Опанасюк із дуету "Анна-Марія", які не дозволяють собі публічно визнати анексію Криму, можуть представити Україну на Євробаченні. Володимир Гройсман завів Twitter і заявив, що хоче знизити зростання реальних доходів українців. Скандальний допис відразу видалили, однак чи вбереже це прем'єр-міністра від його інших обмовок.
Також у випуску:
Поїздате рішення Ляшка.
Бандерівські методи Кошулинського.
Джерело: 24 канал
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