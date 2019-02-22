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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Вєсті.UA: Сестри Анна Марія Опанасюк чи адепти "руского міра". Скандальні обмовки Гройсмана

      Вєсті.UA 116 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 22 лютого – сестри Опанасюк із дуету "Анна-Марія", які не дозволяють собі публічно визнати анексію Криму, можуть представити Україну на Євробаченні. Володимир Гройсман завів Twitter і заявив, що хоче знизити зростання реальних доходів українців. Скандальний допис відразу видалили, однак чи вбереже це прем'єр-міністра від його інших обмовок.

      Також у випуску:

      Поїздате рішення Ляшка.

      Бандерівські методи Кошулинського.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Сестри Анна Марія Опанасюк Вєсті.UA Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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