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      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец

      Вести.UA 76 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 07.12 – драки между нардепами – это давно не новость для Украины, но известный петух Олег Барна и любитель дымовых шашек Юрий Левченко таки умудрились отличиться. Шестнадцатым потенциальным кандидатом в Президенты Украины стала женщина, которая в прошлый раз опередила Симоненко, Бойко, Тягнибока и Яроша. И чуть ли не дотянула до самого Рабиновича.

      Также в выпуске:

      Кто виноват в Керчи: ответ рядовых россиян.

      Рождественских аксессуаров для Продана не осталось.

      Теги: Вести.UA Олег Барна Ольга Богомолец
      Источник: 24 канал
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