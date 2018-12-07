Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 07.12 – драки между нардепами – это давно не новость для Украины, но известный петух Олег Барна и любитель дымовых шашек Юрий Левченко таки умудрились отличиться. Шестнадцатым потенциальным кандидатом в Президенты Украины стала женщина, которая в прошлый раз опередила Симоненко, Бойко, Тягнибока и Яроша. И чуть ли не дотянула до самого Рабиновича.

Также в выпуске: Кто виноват в Керчи: ответ рядовых россиян. Рождественских аксессуаров для Продана не осталось.